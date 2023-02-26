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Иван Петров

Место рождения

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

27.05.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Пётр Яковлев

Мать: Ирина (Иосифова)

Бракосочетание
29.09.1846

Жена: Акилина (Богданова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1849

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
1851

Сын: Матвей ст

Мать ребёнка: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Лопутнева Мелания Иванова

Мать ребёнка: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
08.08.1853

Сын: Матвей Иванов

Мать ребёнка: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
До 1855

Дочь: Лазарева Мария (Марина) Иванова

Мать ребёнка: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
08.06.1855

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
07.05.1857

Сын: Лазарев Николай (Петров)

Мать ребёнка: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
До 1859

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
07.11.1859

Сын: Серёгин Иван Иванов

Мать ребёнка: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Леон Иванов

Мать ребёнка: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
16.08.1864

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
1865

Сын: Лазарев Григорий Иванов

Мать ребёнка: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
1869

Сын: Лазарев Павел в

Мать ребёнка: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Иосиф Иванов

Мать ребёнка: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Приписнева Матрона Иванова

Мать ребёнка: Акилина (Богданова)

Смерть
27.05.1910
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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