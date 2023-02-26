Иван Петров
Место рожденияд.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти27.05.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Пётр Яковлев
Мать: Ирина (Иосифова)
Жена: Акилина (Богданова)
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Акилина (Богданова)
Сын: Матвей ст
Мать ребёнка: Акилина (Богданова)
Дочь: Лопутнева Мелания Иванова
Мать ребёнка: Акилина (Богданова)
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Акилина (Богданова)
Сын: Матвей Иванов
Мать ребёнка: Акилина (Богданова)
Дочь: Лазарева Мария (Марина) Иванова
Мать ребёнка: Акилина (Богданова)
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Акилина (Богданова)
Мать ребёнка: Акилина (Богданова)
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Акилина (Богданова)
Сын: Серёгин Иван Иванов
Мать ребёнка: Акилина (Богданова)
Сын: Леон Иванов
Мать ребёнка: Акилина (Богданова)
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Акилина (Богданова)
Мать ребёнка: Акилина (Богданова)
Сын: Лазарев Павел в
Мать ребёнка: Акилина (Богданова)
Сын: Иосиф Иванов
Мать ребёнка: Акилина (Богданова)
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Акилина (Богданова)
Дочь: Приписнева Матрона Иванова
Мать ребёнка: Акилина (Богданова)