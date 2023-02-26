Серёгин Иван Иванов
Место рожденияд.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.11.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1859
Отец: Иван Петров
Мать: Акилина (Богданова)
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1899
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Серёгина Соломония Данилова
Веретея, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно