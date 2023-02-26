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Серёгин Иван Иванов

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Место рождения

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.11.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1859

Отец: Иван Петров

Мать: Акилина (Богданова)

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1899

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Серёгина Соломония Данилова

Веретея, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серёгина Соломония Данилова

Смерть
Неизвестно
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