Акилина (Богданова)
Место рожденияд.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Муж: Иван Петров
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Сын: Матвей ст
Отец ребёнка: Иван Петров
Дочь: Лопутнева Мелания Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Сын: Матвей Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Сын: Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Петров
Дочь: Лазарева Мария (Марина) Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Отец ребёнка: Иван Петров
Сын: Серёгин Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Сын: Леон Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Отец ребёнка: Иван Петров
Сын: Лазарев Павел в
Отец ребёнка: Иван Петров
Сын: Иосиф Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Дочь: Приписнева Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров