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Акилина (Богданова)

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Место рождения

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: ?

Мать: ?

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.09.1846

Муж: Иван Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1849

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Матвей ст

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Лопутнева Мелания Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1853

Сын: Матвей Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1855

Сын: Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Петров

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1855

Дочь: Лазарева Мария (Марина) Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
07.05.1857

Сын: Лазарев Николай (Петров)

Отец ребёнка: Иван Петров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1859

Сын: Серёгин Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1859

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Леон Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1864

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Лазарев Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Лазарев Павел в

Отец ребёнка: Иван Петров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Иосиф Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Приписнева Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Смерть
Неизвестно
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