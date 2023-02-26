Приписнева Матрона Иванова
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Иван Петров
Мать: Акилина (Богданова)
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.06.1888
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Приписнев Василий Ефимов
Рождение ребёнка
21.12.1891
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Приписнев Василий Ефимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1894
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Приписнев Василий Ефимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1896
Отец ребёнка: Приписнев Василий Ефимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1897
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Приписнев Василий Ефимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно