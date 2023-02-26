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Приписнева Матрона Иванова

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Иван Петров

Мать: Акилина (Богданова)

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.06.1888

Муж: Приписнев Василий Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Приписнев Василий Ефимов

Рождение ребёнка
21.12.1891

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Приписнев Василий Ефимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1894

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Приписнев Василий Ефимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1896

Сын: Приписнев Пётр Васильев

Отец ребёнка: Приписнев Василий Ефимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1897

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Приписнев Василий Ефимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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