Лазарева Мария (Марина) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазарева Мария (Марина) Иванова

Лазарева Мария (Марина) Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: Иван Петров

Мать: Акилина (Богданова)

Рождение ребёнка
19.03.1872

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1874

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1876

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1877

Дочь: Сазоненкова Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1880

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1883

Сын: Лазарев Михаил Иванов

Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1885

Сын: Лазарев Яков Иоаннов

Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1886

Сын: Лазарев Андрей в

Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1891

Сын: Лазарев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Иван 1-й

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close