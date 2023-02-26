Лазарева Мария (Марина) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: Иван Петров
Мать: Акилина (Богданова)
Рождение ребёнка
19.03.1872
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1874
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1876
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1877
Дочь: Сазоненкова Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1880
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1883
Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1885
Сын: Лазарев Яков Иоаннов
Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1886
Сын: Лазарев Андрей в
Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1891
Сын: Лазарев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Лазарев Иван 1-й
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазарев Иван 1-й
Смерть
Неизвестно