Сазоненкова (Лазарева) Анастасия Иванова
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
14.12.1877
Отец: Лазарев Иван 1-й
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1895
Муж: Тарасий (Георгиев)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1896
Сын: Пётр Тарасов
Отец ребёнка: Тарасий (Георгиев)
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1898
Отец ребёнка: Тарасий (Георгиев)
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.05.1901
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1902
Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов
д.Дворище ( Мордашки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1904
Сын: Сазоненков Николай Иоаннов
Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов
д.Дворище ( Мордашки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1905
Дочь: Агрипина Иоаннова
Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов
д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1908
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов
д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1911
Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов
д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1914
Дочь: Ульяния Иванова
Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно