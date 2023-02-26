Сазоненкова (Лазарева) Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСазоненкова (Лазарева) Анастасия Иванова

Сазоненкова (Лазарева) Анастасия Иванова

avatar

Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1877

Отец: Лазарев Иван 1-й

Мать: Лазарева Мария (Марина) Иванова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1895

Муж: Тарасий (Георгиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1896

Сын: Пётр Тарасов

Отец ребёнка: Тарасий (Георгиев)

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1898

Сын: Шашкин Михаил Тарасов

Отец ребёнка: Тарасий (Георгиев)

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.05.1901

Муж: Сазоненков Иван Сазонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1902

Сын: Сазоненков Павел Иванов

Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов

д.Дворище ( Мордашки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1904

Сын: Сазоненков Николай Иоаннов

Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов

д.Дворище ( Мордашки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1905

Дочь: Агрипина Иоаннова

Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов

д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1908

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов

д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1911

Сын: Сазоненков Яков Иванов

Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов

д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1914

Дочь: Ульяния Иванова

Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close