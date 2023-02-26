Тарасий (Георгиев)
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1876
Дата смерти22.01.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1896
Сын: Пётр Тарасов
Мать ребёнка: Сазоненкова (Лазарева) Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
30.10.1898
Мать ребёнка: Сазоненкова (Лазарева) Анастасия Иванова
Смерть
22.01.1899
Причина смерти: от натуральной