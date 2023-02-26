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Тарасий (Георгиев)

Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

22.01.1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1895

Жена: Сазоненкова (Лазарева) Анастасия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1896

Сын: Пётр Тарасов

Мать ребёнка: Сазоненкова (Лазарева) Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
30.10.1898

Сын: Шашкин Михаил Тарасов

Мать ребёнка: Сазоненкова (Лазарева) Анастасия Иванова

Смерть
22.01.1899
Причина смерти: от натуральной

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