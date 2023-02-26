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Шашкин Михаил Тарасов

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.10.1898

Дата смерти

03.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1898

Отец: Тарасий (Георгиев)

Мать: Сазоненкова Анастасия Иванова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 121-й пехотный Пензенский полк
Военная служба
1944
красноармеец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашкина Василиса (Васса) Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Щекинский РВК, Тульская обл., Щекинский р-н
Смерть
03.07.1944
Причина смерти: На войне убит
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