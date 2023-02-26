Шашкин Михаил Тарасов
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.10.1898
Дата смерти03.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1898
Отец: Тарасий (Георгиев)
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 121-й пехотный Пензенский полк
Военная служба
1944
красноармеец
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Щекинский РВК, Тульская обл., Щекинский р-н
Смерть
03.07.1944
Причина смерти: На войне убит