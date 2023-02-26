(Сазоненкова) Агрипина Иоаннова
Место рожденияд.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.06.1905
Дата смерти30.04.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1905
д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.04.1911
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от дифтерита | (Мордашки)