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(Сазоненкова) Агрипина Иоаннова

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Место рождения

д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.06.1905

Дата смерти

30.04.1911

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1905

Отец: Сазоненков Иван Сазонов

Мать: Сазоненкова Анастасия Иванова

д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.04.1911
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от дифтерита | (Мордашки)
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