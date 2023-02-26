Сазоненков Яков Иванов
Место рожденияд.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.05.1911
Дата смерти24.05.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1911
д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.05.1913
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от коклюша | (Мордашки)