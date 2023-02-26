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Сазоненков Яков Иванов

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Место рождения

д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.05.1911

Дата смерти

24.05.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1911

Отец: Сазоненков Иван Сазонов

Мать: Сазоненкова Анастасия Иванова

д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.05.1913
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от коклюша | (Мордашки)
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