(Лазарева) Евдокия Иоаннова
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.02.1874
Дата смерти30.07.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1874
Отец: Лазарев Иван 1-й
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.07.1877
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехановском кладбище