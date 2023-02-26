(Лазарева) Евдокия Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лазарева) Евдокия Иоаннова

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.02.1874

Дата смерти

30.07.1877

Пол

Женский

Отец

До 1837 г.р.

Мать

До 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1874

Отец: Лазарев Иван 1-й

Мать: Лазарева Мария (Марина) Иванова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.07.1877
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехановском кладбище
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