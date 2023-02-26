Лазарев Павел в
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Иван Петров
Мать: Акилина (Богданова)
Бракосочетание
25.05.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1888
Сын: Лазарев Михей Павлов
Мать ребёнка: Лазарева Домника Федосова
Рождение ребёнка
17.06.1893
Дочь: (Лазарева) Ульяния Павлова
Мать ребёнка: Лазарева Домника Федосова
Рождение ребёнка
14.08.1895
Мать ребёнка: Лазарева Домника Федосова
Рождение ребёнка
02.12.1897
Мать ребёнка: Лазарева Домника Федосова
Рождение ребёнка
12.10.1900
Сын: Лазарев Иван Павлов
Мать ребёнка: Лазарева Домника Федосова
Рождение ребёнка
16.08.1902
Сын: Лазарев Лавр Павлов
Мать ребёнка: Лазарева Домника Федосова
Рождение ребёнка
26.09.1905
Дочь: (Лазарева) Пелагея Павлова
Мать ребёнка: Лазарева Домника Федосова
Рождение ребёнка
18.04.1915
Дочь: (Лазарева) Александра Павлова
Мать ребёнка: Лазарева Домника Федосова
Смерть
Неизвестно