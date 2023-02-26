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Лазарев Павел в

Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Иван Петров

Мать: Акилина (Богданова)

Бракосочетание
25.05.1887

Жена: Лазарева Домника Федосова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1888

Сын: Лазарев Михей Павлов

Мать ребёнка: Лазарева Домника Федосова

Рождение ребёнка
17.06.1893

Дочь: (Лазарева) Ульяния Павлова

Мать ребёнка: Лазарева Домника Федосова

Рождение ребёнка
14.08.1895

Сын: Лазарев Андрей Павлович

Мать ребёнка: Лазарева Домника Федосова

Рождение ребёнка
02.12.1897

Сын: Лазарев Николай Павлов

Мать ребёнка: Лазарева Домника Федосова

Рождение ребёнка
12.10.1900

Сын: Лазарев Иван Павлов

Мать ребёнка: Лазарева Домника Федосова

Рождение ребёнка
16.08.1902

Сын: Лазарев Лавр Павлов

Мать ребёнка: Лазарева Домника Федосова

Рождение ребёнка
26.09.1905

Дочь: (Лазарева) Пелагея Павлова

Мать ребёнка: Лазарева Домника Федосова

Рождение ребёнка
18.04.1915

Дочь: (Лазарева) Александра Павлова

Мать ребёнка: Лазарева Домника Федосова

Смерть
Неизвестно

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