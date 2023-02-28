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Лазарева Домника Федосова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Федосий Силуянов

Мать: Агрипина Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.05.1887

Муж: Лазарев Павел в

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1888

Сын: Лазарев Михей Павлов

Отец ребёнка: Лазарев Павел в

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1893

Дочь: Ульяния Павлова

Отец ребёнка: Лазарев Павел в

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1895

Сын: Лазарев Андрей Павлович

Отец ребёнка: Лазарев Павел в

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1897

Сын: Лазарев Николай Павлов

Отец ребёнка: Лазарев Павел в

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1900

Сын: Лазарев Иван Павлов

Отец ребёнка: Лазарев Павел в

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1902

Сын: Лазарев Лавр Павлов

Отец ребёнка: Лазарев Павел в

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1905

Дочь: Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Лазарев Павел в

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1915

Дочь: Александра Павлова

Отец ребёнка: Лазарев Павел в

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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