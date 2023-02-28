Лазарева Домника Федосова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Федосий Силуянов
Мать: Агрипина Петрова
Бракосочетание
25.05.1887
Муж: Лазарев Павел в
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1888
Сын: Лазарев Михей Павлов
Отец ребёнка: Лазарев Павел в
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1893
Дочь: Ульяния Павлова
Отец ребёнка: Лазарев Павел в
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1895
Отец ребёнка: Лазарев Павел в
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1897
Отец ребёнка: Лазарев Павел в
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1900
Сын: Лазарев Иван Павлов
Отец ребёнка: Лазарев Павел в
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1902
Сын: Лазарев Лавр Павлов
Отец ребёнка: Лазарев Павел в
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1905
Дочь: Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Лазарев Павел в
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1915
Дочь: Александра Павлова
Отец ребёнка: Лазарев Павел в
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно