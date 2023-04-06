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Федосий Силуянов

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

11.01.1849

Дата смерти

01.08.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1849

Отец: Силуан Трофимов

Мать: Ирина Стефанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Лазарева Домника Федосова

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1873

Дочь: Евдокия Федосова

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1874

Сын: Григорий Федосиев

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1877

Сын: Шматов Василий (Федотов)

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1879

Дочь: Анастасия Федосова

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1879

Сын: Стефан ст.

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1881

Сын: Андрей Федосиев

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1884

Дочь: Параскева Федосиева

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1884

Дочь: Анна Федосиева

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1885

Сын: Прохор Федосиев

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1886

Сын: Стефан Федосов

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1892

Сын: Иосиф Федосов

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Петрова

Смерть
01.08.1916
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от водянки
Похороны
Неизвестно
на Дедовском кладбище
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