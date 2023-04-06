Федосий Силуянов
Место рождения
Дата рождения11.01.1849
Дата смерти01.08.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1849
Отец: Силуан Трофимов
Мать: Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лазарева Домника Федосова
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
31.07.1873
Дочь: Евдокия Федосова
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
28.09.1874
Сын: Григорий Федосиев
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
05.03.1877
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
24.12.1879
Дочь: Анастасия Федосова
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
24.12.1879
Сын: Стефан ст.
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
16.08.1881
Сын: Андрей Федосиев
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
25.07.1884
Дочь: Параскева Федосиева
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
25.07.1884
Дочь: Анна Федосиева
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
26.07.1885
Сын: Прохор Федосиев
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
25.12.1886
Сын: Стефан Федосов
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
02.04.1892
Сын: Иосиф Федосов
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Петрова
Смерть
01.08.1916
Причина смерти: от водянки
Похороны
Неизвестно
на Дедовском кладбище