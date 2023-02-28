Ирина Стефанова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Стефан (Гаврилов)
Мать: Васса Власова
Бракосочетание
08.02.1842
Муж: Силуан Трофимов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1846
Дочь: Татьяна Силуанова
Отец ребёнка: Силуан Трофимов
Рождение ребёнка
11.01.1849
Сын: Федосий Силуянов
Отец ребёнка: Силуан Трофимов
Рождение ребёнка
29.06.1853
Сын: Павел ст
Отец ребёнка: Силуан Трофимов
Рождение ребёнка
14.12.1855
Сын: Павел Силуянов
Отец ребёнка: Силуан Трофимов
Рождение ребёнка
29.07.1858
Дочь: Евдокия Силуянова
Отец ребёнка: Силуан Трофимов
Рождение ребёнка
21.07.1861
Сын: Борис Силуянов
Отец ребёнка: Силуан Трофимов
Бракосочетание
27.09.1871
Муж: Лаврентий Емельянов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно