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Ирина Стефанова

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Место рождения

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Стефан (Гаврилов)

Мать: Васса Власова

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.02.1842

Муж: Силуан Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1846

Дочь: Татьяна Силуанова

Отец ребёнка: Силуан Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1849

Сын: Федосий Силуянов

Отец ребёнка: Силуан Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1853

Сын: Павел ст

Отец ребёнка: Силуан Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1855

Сын: Павел Силуянов

Отец ребёнка: Силуан Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1858

Дочь: Евдокия Силуянова

Отец ребёнка: Силуан Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1861

Сын: Борис Силуянов

Отец ребёнка: Силуан Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.09.1871

Муж: Лаврентий Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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