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Лаврентий Емельянов

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1816

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Емельян Григорьев

Мать: Ефимия Стефанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1838

Дочь: Акилина Лаврентиева

Мать ребёнка: Варвара Андреева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1840

Сын: Артемий Лаврентиев

Мать ребёнка: Варвара Андреева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1843

Сын: Андрей Лаврентиев

Мать ребёнка: Варвара Андреева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.07.1847

Жена: Ефросиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1848

Дочь: Марфа Лаврентиева

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.09.1871

Жена: Ирина Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1871
военно-рабочей ном.22 роты 4-го округа путей сообщения рядовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Андреева

Смерть
1890
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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