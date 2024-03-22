Лаврентий Емельянов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Емельян Григорьев
Мать: Ефимия Стефанова
Рождение ребёнка
12.06.1838
Дочь: Акилина Лаврентиева
Мать ребёнка: Варвара Андреева
Рождение ребёнка
19.10.1840
Сын: Артемий Лаврентиев
Мать ребёнка: Варвара Андреева
Рождение ребёнка
03.07.1843
Сын: Андрей Лаврентиев
Мать ребёнка: Варвара Андреева
Бракосочетание
06.07.1847
Жена: Ефросиния Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1848
Дочь: Марфа Лаврентиева
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Бракосочетание
27.09.1871
Жена: Ирина Стефанова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1871
военно-рабочей ном.22 роты 4-го округа путей сообщения рядовой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Андреева
Смерть
1890