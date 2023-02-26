Ефросиния Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.01.1825
Муж: Дмитрий Тимофеев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1832
Сын: Семён Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
09.11.1835
Сын: Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
12.02.1837
Сын: Анисим Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
12.01.1840
Сын: Павел Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
01.01.1842
Сын: Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
24.11.1843
Дочь: Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев
Бракосочетание
06.07.1847
Муж: Лаврентий Емельянов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1848
Дочь: Марфа Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий Емельянов
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно