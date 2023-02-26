Ефросиния Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.
1816 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1825

Муж: Дмитрий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1832

Сын: Семён Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1835

Сын: Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1837

Сын: Анисим Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1840

Сын: Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1842

Сын: Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1843

Дочь: Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.07.1847

Муж: Лаврентий Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1848

Дочь: Марфа Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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