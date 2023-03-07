Дмитрий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти15.09.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Тимофей Парфенов
Мать: Домна Кодратьева
Бракосочетание
18.01.1825
Жена: Ефросиния Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1832
Сын: Семён Дмитриев
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
09.11.1835
Сын: Михаил Дмитриев
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1837
Сын: Анисим Дмитриев
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
12.01.1840
Сын: Павел Дмитриев
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1842
Сын: Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
24.11.1843
Дочь: Екатерина Дмитриева
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Смерть
15.09.1845