Дмитрий Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Тимофеев

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

15.09.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Тимофей Парфенов

Мать: Домна Кодратьева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.01.1825

Жена: Ефросиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1832

Сын: Семён Дмитриев

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1835

Сын: Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1837

Сын: Анисим Дмитриев

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1840

Сын: Павел Дмитриев

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1842

Сын: Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1843

Дочь: Екатерина Дмитриева

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.09.1845
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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