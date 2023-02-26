Домна Кодратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Кодратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

12.10.1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1793

Дочь: Агафия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Парфенов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1795

Дочь: Фёкла Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Парфенов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1806

Дочь: Параскева Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Парфенов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Дмитрий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Парфенов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1808

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Парфенов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.10.1822
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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