Домна Кодратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти12.10.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1793
Дочь: Агафия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Парфенов
Рождение ребёнка
21.09.1795
Дочь: Фёкла Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Парфенов
Рождение ребёнка
20.10.1806
Дочь: Параскева Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Парфенов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Дмитрий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Парфенов
Рождение ребёнка
26.09.1808
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Парфенов
Смерть
12.10.1822