Тимофей Парфенов
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти11.09.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.1793
Дочь: Агафия Тимофеева
Мать ребёнка: Домна Кодратьева
Рождение ребёнка
21.09.1795
Дочь: Фёкла Тимофеева
Мать ребёнка: Домна Кодратьева
Рождение ребёнка
20.10.1806
Дочь: Параскева Тимофеева
Мать ребёнка: Домна Кодратьева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Дмитрий Тимофеев
Мать ребёнка: Домна Кодратьева
Рождение ребёнка
26.09.1808
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Домна Кодратьева
Бракосочетание
12.01.1823
Жена: Гликерия Иосифова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.07.1825
Сын: Афанасий Тимофеев
Мать ребёнка: Гликерия Иосифова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фома Тимофеев
Мать ребёнка: Гликерия Иосифова
Смерть
11.09.1838