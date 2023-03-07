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Тимофей Парфенов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

11.09.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: ?

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1793

Дочь: Агафия Тимофеева

Мать ребёнка: Домна Кодратьева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1795

Дочь: Фёкла Тимофеева

Мать ребёнка: Домна Кодратьева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1806

Дочь: Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Домна Кодратьева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Дмитрий Тимофеев

Мать ребёнка: Домна Кодратьева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1808

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Домна Кодратьева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.01.1823

Жена: Гликерия Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.07.1825

Сын: Афанасий Тимофеев

Мать ребёнка: Гликерия Иосифова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Фома Тимофеев

Мать ребёнка: Гликерия Иосифова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.09.1838
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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