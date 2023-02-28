Акилина Лаврентиева
Место рождения
Дата рождения12.06.1838
Дата смерти20.10.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1838
Отец: Лаврентий Емельянов
Мать: Варвара Андреева
Бракосочетание
28.10.1856
Муж: Иван ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1866
Отец ребёнка: Иван ст
Рождение ребёнка
1877
Сын: Нил Иванов
Отец ребёнка: Иван ст
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван ст
Смерть
20.10.1894