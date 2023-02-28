Акилина Лаврентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Лаврентиева

Акилина Лаврентиева

avatar

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.06.1838

Дата смерти

20.10.1894

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1838

Отец: Лаврентий Емельянов

Мать: Варвара Андреева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1856

Муж: Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Рябников Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван ст

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Нил Иванов

Отец ребёнка: Иван ст

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван ст

Смерть
20.10.1894
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close