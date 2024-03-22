Рябников Сергей Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: Иван ст
Мать: Акилина Лаврентиева
Бракосочетание
10.07.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1885
Сын: Павел Сергеев
Мать ребёнка: Рябникова Ефимия Корнилиева
Рождение ребёнка
17.11.1887
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Рябникова Ефимия Корнилиева
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария Сергеева
Мать ребёнка: Рябникова Ефимия Корнилиева
Рождение ребёнка
13.11.1892
Сын: Рябников Филипп Сергеевич
Мать ребёнка: Рябникова Ефимия Корнилиева
Рождение ребёнка
05.09.1895
Мать ребёнка: Рябникова Ефимия Корнилиева
Рождение ребёнка
07.10.1898
Мать ребёнка: Рябникова Ефимия Корнилиева
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: Ксения Сергеева
Мать ребёнка: Рябникова Ефимия Корнилиева
Рождение ребёнка
07.10.1905
Дочь: Пелагея Сергеева
Мать ребёнка: Рябникова Ефимия Корнилиева
Смерть
Неизвестно