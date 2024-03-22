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Рябников Сергей Иванов

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: Иван ст

Мать: Акилина Лаврентиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.07.1883

Жена: Рябникова Ефимия Корнилиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1885

Сын: Павел Сергеев

Мать ребёнка: Рябникова Ефимия Корнилиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1887

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Рябникова Ефимия Корнилиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария Сергеева

Мать ребёнка: Рябникова Ефимия Корнилиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1892

Сын: Рябников Филипп Сергеевич

Мать ребёнка: Рябникова Ефимия Корнилиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1895

Сын: Рябников Иван Сергеев

Мать ребёнка: Рябникова Ефимия Корнилиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1898

Сын: Рябников Яков Сергеев

Мать ребёнка: Рябникова Ефимия Корнилиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: Ксения Сергеева

Мать ребёнка: Рябникова Ефимия Корнилиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1905

Дочь: Пелагея Сергеева

Мать ребёнка: Рябникова Ефимия Корнилиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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