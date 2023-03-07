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Павел Сергеев

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1885

Отец: Рябников Сергей Иванов

Мать: Рябникова Ефимия Корнилиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.01.1907

Жена: Феодосия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1908

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1910

Сын: Феодор ст

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1912

Сын: Феодор Павлов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1913

Сын: Иван Павлов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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