Павел Сергеев
Место рождения
Дата рождения12.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1885
Бракосочетание
14.01.1907
Жена: Феодосия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1908
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
25.12.1910
Сын: Феодор ст
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
13.02.1912
Сын: Феодор Павлов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
21.09.1913
Сын: Иван Павлов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Смерть
Неизвестно