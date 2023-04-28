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Мария Сергеева

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Рябников Сергей Иванов

Мать: Рябникова Ефимия Корнилиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.06.1910

Муж: Стефан ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1911

Сын: Илья Стефанов

Отец ребёнка: Стефан ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1912

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1914

Сын: Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Стефан ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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