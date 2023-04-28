Мария Сергеева
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
04.06.1910
Муж: Стефан ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1911
Сын: Илья Стефанов
Отец ребёнка: Стефан ст
Рождение ребёнка
09.09.1912
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан ст
Рождение ребёнка
24.05.1914
Сын: Иоанн Стефанов
Отец ребёнка: Стефан ст
Смерть
Неизвестно