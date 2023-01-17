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Стефан ст

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1890

Отец: Антоний Емельянов

Мать: Анна (Азарова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.06.1910

Жена: Мария Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1911

Сын: Илья Стефанов

Мать ребёнка: Мария Сергеева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1912

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Мария Сергеева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1914

Сын: Иоанн Стефанов

Мать ребёнка: Мария Сергеева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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