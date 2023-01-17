Стефан ст
Место рождения
Дата рождения27.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1890
Отец: Антоний Емельянов
Мать: Анна (Азарова)
Бракосочетание
04.06.1910
Жена: Мария Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1911
Сын: Илья Стефанов
Мать ребёнка: Мария Сергеева
Рождение ребёнка
09.09.1912
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Мария Сергеева
Рождение ребёнка
24.05.1914
Сын: Иоанн Стефанов
Мать ребёнка: Мария Сергеева
Смерть
Неизвестно