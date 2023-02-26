Анна (Азарова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Азарова)

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Место рождения

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.01.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1864

Отец: Азарий (Елизар) Ульянов

Мать: Дария Макарова

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1883

Муж: Антоний Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1884

Сын: Фадей Антонов

Отец ребёнка: Антоний Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1887

Дочь: Горюкова Домника Антониева

Отец ребёнка: Антоний Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна ст.

Отец ребёнка: Антоний Емельянов

Рождение ребёнка
27.10.1890

Сын: Стефан ст

Отец ребёнка: Антоний Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1894

Сын: Стефан Антонов

Отец ребёнка: Антоний Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1898

Дочь: Екатерина Антонова

Отец ребёнка: Антоний Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1903

Дочь: Александра Антонова

Отец ребёнка: Антоний Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1908

Дочь: Мария Антониева

Отец ребёнка: Антоний Емельянов

Смерть
Неизвестно
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