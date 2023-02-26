Анна (Азарова)
Место рожденияд.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.01.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1864
Отец: Азарий (Елизар) Ульянов
Мать: Дария Макарова
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1883
Муж: Антоний Емельянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1884
Сын: Фадей Антонов
Отец ребёнка: Антоний Емельянов
Рождение ребёнка
06.01.1887
Дочь: Горюкова Домника Антониева
Отец ребёнка: Антоний Емельянов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна ст.
Отец ребёнка: Антоний Емельянов
Рождение ребёнка
27.10.1890
Сын: Стефан ст
Отец ребёнка: Антоний Емельянов
Рождение ребёнка
04.08.1894
Сын: Стефан Антонов
Отец ребёнка: Антоний Емельянов
Рождение ребёнка
20.11.1898
Дочь: Екатерина Антонова
Отец ребёнка: Антоний Емельянов
Рождение ребёнка
21.03.1903
Дочь: Александра Антонова
Отец ребёнка: Антоний Емельянов
Рождение ребёнка
До 1908
Дочь: Мария Антониева
Отец ребёнка: Антоний Емельянов
Смерть
Неизвестно