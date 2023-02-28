Горюкова Домника Антониева
Место рождения
Дата рождения06.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1887
Отец: Антоний Емельянов
Мать: Анна (Азарова)
Бракосочетание
19.01.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1906
Сын: Горюков Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Горюков Григорий Миронов
Рождение ребёнка
14.02.1909
Дочь: Ефросиния Григорьева
Отец ребёнка: Горюков Григорий Миронов
Рождение ребёнка
22.11.1911
Сын: Горюков Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Горюков Григорий Миронов
Рождение ребёнка
22.11.1911
Сын: Горюков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Горюков Григорий Миронов
Рождение ребёнка
28.10.1914
Отец ребёнка: Горюков Григорий Миронов
Смерть
Неизвестно