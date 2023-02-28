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Горюкова Домника Антониева

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1887

Отец: Антоний Емельянов

Мать: Анна (Азарова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1904

Муж: Горюков Григорий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1906

Сын: Горюков Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Горюков Григорий Миронов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1909

Дочь: Ефросиния Григорьева

Отец ребёнка: Горюков Григорий Миронов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1911

Сын: Горюков Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Горюков Григорий Миронов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1911

Сын: Горюков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Горюков Григорий Миронов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1914

Сын: Горюков Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Горюков Григорий Миронов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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