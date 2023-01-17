Антоний Емельянов
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Емельян Никитин
Мать: Ефросиния Михайлова
Бракосочетание
13.02.1883
Жена: Анна (Азарова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1884
Сын: Фадей Антонов
Мать ребёнка: Анна (Азарова)
Рождение ребёнка
06.01.1887
Дочь: Горюкова Домника Антониева
Мать ребёнка: Анна (Азарова)
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна ст.
Мать ребёнка: Анна (Азарова)
Рождение ребёнка
27.10.1890
Сын: Стефан ст
Мать ребёнка: Анна (Азарова)
Рождение ребёнка
04.08.1894
Сын: Стефан Антонов
Мать ребёнка: Анна (Азарова)
Рождение ребёнка
20.11.1898
Дочь: Екатерина Антонова
Мать ребёнка: Анна (Азарова)
Рождение ребёнка
21.03.1903
Дочь: Александра Антонова
Мать ребёнка: Анна (Азарова)
Рождение ребёнка
До 1908
Дочь: Мария Антониева
Мать ребёнка: Анна (Азарова)
Смерть
Неизвестно