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Антоний Емельянов

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Емельян Никитин

Мать: Ефросиния Михайлова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.02.1883

Жена: Анна (Азарова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1884

Сын: Фадей Антонов

Мать ребёнка: Анна (Азарова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1887

Дочь: Горюкова Домника Антониева

Мать ребёнка: Анна (Азарова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна ст.

Мать ребёнка: Анна (Азарова)

Рождение ребёнка
27.10.1890

Сын: Стефан ст

Мать ребёнка: Анна (Азарова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1894

Сын: Стефан Антонов

Мать ребёнка: Анна (Азарова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1898

Дочь: Екатерина Антонова

Мать ребёнка: Анна (Азарова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1903

Дочь: Александра Антонова

Мать ребёнка: Анна (Азарова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1908

Дочь: Мария Антониева

Мать ребёнка: Анна (Азарова)

Смерть
Неизвестно
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