Горюков Григорий Миронов
Место рождения
Дата рождения05.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1886
Бракосочетание
19.01.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1906
Сын: Горюков Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Горюкова Домника Антониева
Рождение ребёнка
14.02.1909
Дочь: (Горюкова) Ефросиния Григорьева
Мать ребёнка: Горюкова Домника Антониева
Рождение ребёнка
22.11.1911
Сын: Горюков Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Горюкова Домника Антониева
Рождение ребёнка
22.11.1911
Сын: Горюков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Горюкова Домника Антониева
Рождение ребёнка
28.10.1914
Мать ребёнка: Горюкова Домника Антониева
Смерть
Неизвестно