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Горюков Григорий Миронов

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1886

Отец: Горюков Мирон (Лаврентиев)

Мать: Горюкова Анастасия Максимова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1904

Жена: Горюкова Домника Антониева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1906

Сын: Горюков Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Горюкова Домника Антониева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1909

Дочь: (Горюкова) Ефросиния Григорьева

Мать ребёнка: Горюкова Домника Антониева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1911

Сын: Горюков Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Горюкова Домника Антониева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1911

Сын: Горюков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Горюкова Домника Антониева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1914

Сын: Горюков Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Горюкова Домника Антониева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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