Азарий (Елизар) Ульянов
Место рожденияд.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти12.05.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Ульян Феоктистов
Мать: Евдокия Иванова
Бракосочетание
22.10.1850
Жена: Дария Макарова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1854
Сын: Иван (Назаров)
Мать ребёнка: Дария Макарова
Рождение ребёнка
01.12.1856
Сын: Николай (Назаров)
Мать ребёнка: Дария Макарова
Рождение ребёнка
06.06.1859
Дочь: Акилина Азарова
Мать ребёнка: Дария Макарова
Рождение ребёнка
02.11.1860
Дочь: Матрона Азарова
Мать ребёнка: Дария Макарова
Рождение ребёнка
29.01.1864
Дочь: Анна (Азарова)
Мать ребёнка: Дария Макарова
Рождение ребёнка
18.06.1873
Сын: Леонтий Азаров
Мать ребёнка: Дария Макарова
Смерть
12.05.1876