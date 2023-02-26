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Азарий (Елизар) Ульянов

Место рождения

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

12.05.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ульян Феоктистов

Мать: Евдокия Иванова

Бракосочетание
22.10.1850

Жена: Дария Макарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1854

Сын: Иван (Назаров)

Мать ребёнка: Дария Макарова

Рождение ребёнка
01.12.1856

Сын: Николай (Назаров)

Мать ребёнка: Дария Макарова

Рождение ребёнка
06.06.1859

Дочь: Акилина Азарова

Мать ребёнка: Дария Макарова

Рождение ребёнка
02.11.1860

Дочь: Матрона Азарова

Мать ребёнка: Дария Макарова

Рождение ребёнка
29.01.1864

Дочь: Анна (Азарова)

Мать ребёнка: Дария Макарова

Рождение ребёнка
18.06.1873

Сын: Леонтий Азаров

Мать ребёнка: Дария Макарова

Смерть
12.05.1876

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