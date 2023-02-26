Матрона Азарова
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.11.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1860
Отец: Азарий (Елизар) Ульянов
Мать: Дария Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсигней Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1879
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1884
Отец ребёнка: Белокуров Стефан Азаров
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1887
Муж: Евсигней Леонов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1891
Сын: Фёдор Евсигнеев
Отец ребёнка: Евсигней Леонов
Рождение ребёнка
27.02.1893
Дочь: Марина Евсигнеева
Отец ребёнка: Евсигней Леонов
Смерть
Неизвестно