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Матрона Азарова

Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.11.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1860

Отец: Азарий (Елизар) Ульянов

Мать: Дария Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсигней Леонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокуров Стефан Азаров

Бракосочетание
28.01.1879

Муж: Белокуров Стефан Азаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1884

Сын: Георгий (Егор) Стефанов

Отец ребёнка: Белокуров Стефан Азаров

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1887

Муж: Евсигней Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1891

Сын: Фёдор Евсигнеев

Отец ребёнка: Евсигней Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1893

Дочь: Марина Евсигнеева

Отец ребёнка: Евсигней Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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