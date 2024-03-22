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Евсигней Леонов

Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Леонтий Алексеев

Мать: Анна Самойлова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.02.1872

Жена: Матрона Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1875

Дочь: Ирина Евсигнеева

Мать ребёнка: Матрона Евдокимова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1879

Дочь: Матрона Евсигнеева

Мать ребёнка: Матрона Евдокимова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1887

Жена: Матрона Азарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1891

Сын: Фёдор Евсигнеев

Мать ребёнка: Матрона Азарова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1893

Дочь: Марина Евсигнеева

Мать ребёнка: Матрона Азарова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Азарова

Смерть
Неизвестно
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