Евсигней Леонов
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Леонтий Алексеев
Мать: Анна Самойлова
Бракосочетание
16.02.1872
Жена: Матрона Евдокимова
Рождение ребёнка
04.03.1875
Дочь: Ирина Евсигнеева
Мать ребёнка: Матрона Евдокимова
Рождение ребёнка
07.03.1879
Дочь: Матрона Евсигнеева
Мать ребёнка: Матрона Евдокимова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1887
Жена: Матрона Азарова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1891
Сын: Фёдор Евсигнеев
Мать ребёнка: Матрона Азарова
Рождение ребёнка
27.02.1893
Дочь: Марина Евсигнеева
Мать ребёнка: Матрона Азарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Азарова
Смерть
Неизвестно