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Матрона Евдокимова

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

31.10.1853

Дата смерти

21.04.1885

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1853

Отец: Евдоким Малахиев

Мать: Анна Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.02.1872

Муж: Евсигней Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1875

Дочь: Ирина Евсигнеева

Отец ребёнка: Евсигней Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1879

Дочь: Матрона Евсигнеева

Отец ребёнка: Евсигней Леонов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.04.1885
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
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