Матрона Евдокимова
Место рождения
Дата рождения31.10.1853
Дата смерти21.04.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1853
Отец: Евдоким Малахиев
Мать: Анна Фёдорова
Бракосочетание
16.02.1872
Муж: Евсигней Леонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1875
Дочь: Ирина Евсигнеева
Отец ребёнка: Евсигней Леонов
Рождение ребёнка
07.03.1879
Дочь: Матрона Евсигнеева
Отец ребёнка: Евсигней Леонов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.04.1885