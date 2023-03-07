Евдоким Малахиев
Место рождения
Дата рождения04.02.1822
Дата смерти27.10.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1822
Отец: Малахий Евдокимов
Бракосочетание
04.02.1848
Жена: Анна Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1849
Сын: Стефан Евдокимов
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
31.10.1853
Дочь: Матрона Евдокимова
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
27.07.1856
Сын: Иван Евдокимов
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
02.06.1859
Сын: Фёдор Евдокимов
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Наталия Евдокимова
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
Смерть
27.10.1884