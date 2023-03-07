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Евдоким Малахиев

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.02.1822

Дата смерти

27.10.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1822

Отец: Малахий Евдокимов

Мать: Мелания (Пелагея) Федосова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1848

Жена: Анна Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1849

Сын: Стефан Евдокимов

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.10.1853

Дочь: Матрона Евдокимова

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1856

Сын: Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1859

Сын: Фёдор Евдокимов

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Наталия Евдокимова

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Смерть
27.10.1884
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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