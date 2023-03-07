Мелания (Пелагея) Федосова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания (Пелагея) Федосова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

01.02.1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756

Сын: Григорий Малахов

Отец ребёнка: Малахий Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1772

Сын: Трофим Малахов

Отец ребёнка: Малахий Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Фёдор Малахов

Отец ребёнка: Малахий Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1777

Дочь: Параскева Малахова

Отец ребёнка: Малахий Евдокимов

Рождение ребёнка
До 1777

Сын: Кирилл Малахов

Отец ребёнка: Малахий Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1781

Дочь: Татьяна Малахова

Отец ребёнка: Малахий Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1784

Сын: Харитон Малахов

Отец ребёнка: Малахий Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1820

Дочь: Ксения Малахиева

Отец ребёнка: Малахий Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Малахиева

Отец ребёнка: Малахий Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1822

Сын: Евдоким Малахиев

Отец ребёнка: Малахий Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1825

Дочь: Варвара Малахова

Отец ребёнка: Малахий Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Параскева Малахиева

Отец ребёнка: Малахий Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1832

Сын: Ефимий Малахиев

Отец ребёнка: Малахий Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.02.1844
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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