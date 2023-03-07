Мелания (Пелагея) Федосова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти01.02.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756
Сын: Григорий Малахов
Отец ребёнка: Малахий Евдокимов
Рождение ребёнка
До 1772
Сын: Трофим Малахов
Отец ребёнка: Малахий Евдокимов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Фёдор Малахов
Отец ребёнка: Малахий Евдокимов
Рождение ребёнка
До 1777
Дочь: Параскева Малахова
Отец ребёнка: Малахий Евдокимов
Рождение ребёнка
До 1777
Сын: Кирилл Малахов
Отец ребёнка: Малахий Евдокимов
Рождение ребёнка
До 1781
Дочь: Татьяна Малахова
Отец ребёнка: Малахий Евдокимов
Рождение ребёнка
До 1784
Сын: Харитон Малахов
Отец ребёнка: Малахий Евдокимов
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1820
Дочь: Ксения Малахиева
Отец ребёнка: Малахий Евдокимов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Малахиева
Отец ребёнка: Малахий Евдокимов
Рождение ребёнка
04.02.1822
Сын: Евдоким Малахиев
Отец ребёнка: Малахий Евдокимов
Рождение ребёнка
27.11.1825
Дочь: Варвара Малахова
Отец ребёнка: Малахий Евдокимов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Параскева Малахиева
Отец ребёнка: Малахий Евдокимов
Рождение ребёнка
10.03.1832
Сын: Ефимий Малахиев
Отец ребёнка: Малахий Евдокимов
Смерть
01.02.1844