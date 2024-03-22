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Ефимий Малахиев

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.03.1832

Дата смерти

13.11.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1832

Отец: Малахий Евдокимов

Мать: Мелания (Пелагея) Федосова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.05.1858

Жена: Евдокия Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.10.1858

Дочь: Пелагия Ефимова

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1861

Сын: Иван Ефимов

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1864

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1871

Дочь: Устина Ефимова

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
13.11.1893
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: скоропостижно
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