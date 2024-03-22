Ефимий Малахиев
Место рождения
Дата рождения10.03.1832
Дата смерти13.11.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1832
Отец: Малахий Евдокимов
Бракосочетание
12.05.1858
Жена: Евдокия Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.10.1858
Дочь: Пелагия Ефимова
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1861
Сын: Иван Ефимов
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
29.01.1864
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
28.09.1871
Дочь: Устина Ефимова
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Смерть
13.11.1893
Причина смерти: скоропостижно