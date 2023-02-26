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Евдокия Алексеева

Место рождения

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

29.01.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Алексей Дорофеев

Мать: Ирина Власова

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.07.1846

Муж: Платон Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.05.1848

Дочь: Феврония Платонова

Отец ребёнка: Платон Григорьев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1850

Дочь: Гликерия Платонова

Отец ребёнка: Платон Григорьев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1858

Муж: Ефимий Малахиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.10.1858

Дочь: Пелагия Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Малахиев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1861

Сын: Иван Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Малахиев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1864

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Малахиев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1871

Дочь: Устина Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Малахиев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
29.01.1893
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
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