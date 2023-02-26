Евдокия Алексеева
Место рожденияд.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти29.01.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Алексей Дорофеев
Мать: Ирина Власова
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.07.1846
Муж: Платон Григорьев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.05.1848
Дочь: Феврония Платонова
Отец ребёнка: Платон Григорьев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1850
Дочь: Гликерия Платонова
Отец ребёнка: Платон Григорьев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1858
Муж: Ефимий Малахиев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.10.1858
Дочь: Пелагия Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Малахиев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1861
Сын: Иван Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Малахиев
Рождение ребёнка
29.01.1864
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Малахиев
Рождение ребёнка
28.09.1871
Дочь: Устина Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Малахиев
Смерть
29.01.1893