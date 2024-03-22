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Иван Ефимов

Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.05.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1861

Отец: Ефимий Малахиев

Мать: Евдокия Алексеева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1879

Жена: Фёкла Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.05.1882

Дочь: Александра Иоаннова

Мать ребёнка: Фёкла Павлова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1884

Дочь: Наталия Иоаннова

Мать ребёнка: Фёкла Павлова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1886

Дочь: Параскева Иоаннова

Мать ребёнка: Фёкла Павлова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1888

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Фёкла Павлова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Фёкла Павлова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1895

Дочь: Елизавета Иванова

Мать ребёнка: Фёкла Павлова

Бракосочетание
29.05.1900

Жена: Матрона Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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