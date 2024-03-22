Иван Ефимов
Место рождения
Дата рождения27.05.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1861
Отец: Ефимий Малахиев
Мать: Евдокия Алексеева
Бракосочетание
28.10.1879
Жена: Фёкла Павлова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.05.1882
Дочь: Александра Иоаннова
Мать ребёнка: Фёкла Павлова
Рождение ребёнка
25.08.1884
Дочь: Наталия Иоаннова
Мать ребёнка: Фёкла Павлова
Рождение ребёнка
26.09.1886
Дочь: Параскева Иоаннова
Мать ребёнка: Фёкла Павлова
Рождение ребёнка
06.08.1888
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Фёкла Павлова
Рождение ребёнка
23.09.1894
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Фёкла Павлова
Рождение ребёнка
23.04.1895
Дочь: Елизавета Иванова
Мать ребёнка: Фёкла Павлова
Бракосочетание
29.05.1900
Жена: Матрона Леонтиева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно