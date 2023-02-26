Елизавета Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1895

Отец: Иван Ефимов

Мать: Фёкла Павлова

Смерть
Неизвестно
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