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Елизавета Иванова
Елизавета Иванова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.04.1895
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Ефимов
1861 г.р.
Мать
Фёкла Павлова
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1895
Отец:
Иван Ефимов
Мать:
Фёкла Павлова
Смерть
Неизвестно
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