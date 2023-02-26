Фёкла Павлова
Место рожденияд.Хмели Бородинской вол.
Дата рождения1861
Дата смерти12.04.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.10.1879
Муж: Иван Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.05.1882
Дочь: Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
25.08.1884
Дочь: Наталия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
26.09.1886
Дочь: Параскева Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
06.08.1888
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
23.09.1894
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
23.04.1895
Дочь: Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Смерть
12.04.1900