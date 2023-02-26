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Фёкла Павлова

Место рождения

д.Хмели Бородинской вол.

Дата рождения

1861

Дата смерти

12.04.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Хмели Бородинской вол.
Бракосочетание
28.10.1879

Муж: Иван Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.05.1882

Дочь: Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1884

Дочь: Наталия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1886

Дочь: Параскева Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1888

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1895

Дочь: Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Смерть
12.04.1900
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
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