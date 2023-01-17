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Ксения Малахиева

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.01.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1820

Отец: Малахий Евдокимов

Мать: Мелания (Пелагея) Федосова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.07.1836

Муж: Александр Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1838

Дочь: София Александрова

Отец ребёнка: Александр Кодратов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.04.1840

Дочь: Ирина Александрова

Отец ребёнка: Александр Кодратов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1842

Сын: Климент Александров

Отец ребёнка: Александр Кодратов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1844

Дочь: Ефросиния Александрова

Отец ребёнка: Александр Кодратов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.07.1847

Муж: Павел Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1848

Дочь: Елизавета Павлова

Отец ребёнка: Павел Карпов

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1849

Дочь: Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Павел Карпов

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Алексей Павлов

Отец ребёнка: Павел Карпов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Клюев Платон Павлов

Отец ребёнка: Павел Карпов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1858

Дочь: Параскева Павлова

Отец ребёнка: Павел Карпов

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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