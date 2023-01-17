Ксения Малахиева
Место рождения
Дата рождения29.01.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1820
Отец: Малахий Евдокимов
Бракосочетание
29.07.1836
Муж: Александр Кодратов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1838
Дочь: София Александрова
Отец ребёнка: Александр Кодратов
Рождение ребёнка
08.04.1840
Дочь: Ирина Александрова
Отец ребёнка: Александр Кодратов
Рождение ребёнка
21.01.1842
Сын: Климент Александров
Отец ребёнка: Александр Кодратов
Рождение ребёнка
24.09.1844
Дочь: Ефросиния Александрова
Отец ребёнка: Александр Кодратов
Бракосочетание
30.07.1847
Муж: Павел Карпов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1848
Дочь: Елизавета Павлова
Отец ребёнка: Павел Карпов
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1849
Дочь: Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Павел Карпов
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Алексей Павлов
Отец ребёнка: Павел Карпов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Клюев Платон Павлов
Отец ребёнка: Павел Карпов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1858
Дочь: Параскева Павлова
Отец ребёнка: Павел Карпов
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно