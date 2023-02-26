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Екатерина Павлова

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Место рождения

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.11.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1849

Отец: Павел Карпов

Мать: Ксения Малахиева

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1872

Муж: Демид Зиновьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1873

Дочь: Параскева Демидова

Отец ребёнка: Демид Зиновьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1875

Сын: Иосиф Демидов

Отец ребёнка: Демид Зиновьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1877

Сын: Косьма Демидов

Отец ребёнка: Демид Зиновьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1880

Дочь: Анастасия Демидова

Отец ребёнка: Демид Зиновьев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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