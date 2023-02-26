Екатерина Павлова
Место рожденияд.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.11.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1849
Отец: Павел Карпов
Мать: Ксения Малахиева
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1872
Муж: Демид Зиновьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1873
Дочь: Параскева Демидова
Отец ребёнка: Демид Зиновьев
Рождение ребёнка
06.08.1875
Сын: Иосиф Демидов
Отец ребёнка: Демид Зиновьев
Рождение ребёнка
28.10.1877
Сын: Косьма Демидов
Отец ребёнка: Демид Зиновьев
Рождение ребёнка
08.03.1880
Дочь: Анастасия Демидова
Отец ребёнка: Демид Зиновьев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно