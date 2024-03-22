Иосиф Демидов
Место рождения
Дата рождения06.08.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1875
Отец: Демид Зиновьев
Мать: Екатерина Павлова
Бракосочетание
16.04.1893
Жена: Евдокия Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1894
Дочь: Ульяния Иосифова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Смерть
Неизвестно