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Иосиф Демидов

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.08.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1875

Отец: Демид Зиновьев

Мать: Екатерина Павлова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.04.1893

Жена: Евдокия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1894

Дочь: Ульяния Иосифова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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