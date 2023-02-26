Евдокия Андреева
Место рожденияприхода с.Фащева Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.04.1893
Муж: Иосиф Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1894
Дочь: Ульяния Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Демидов
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно