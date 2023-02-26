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Евдокия Андреева

Место рождения

прихода с.Фащева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

прихода с.Фащева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.04.1893

Муж: Иосиф Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1894

Дочь: Ульяния Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Демидов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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