Демид Зиновьев
Место рождения
Дата рождения14.08.1848
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1848
Отец: Зиновий Титов
Мать: Надежда Косьмина
Бракосочетание
05.11.1872
Жена: Екатерина Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1873
Дочь: Параскева Демидова
Мать ребёнка: Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
06.08.1875
Сын: Иосиф Демидов
Мать ребёнка: Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
28.10.1877
Сын: Косьма Демидов
Мать ребёнка: Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
08.03.1880
Дочь: Анастасия Демидова
Мать ребёнка: Екатерина Павлова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1892