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Демид Зиновьев

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.08.1848

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1848

Отец: Зиновий Титов

Мать: Надежда Косьмина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1872

Жена: Екатерина Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1873

Дочь: Параскева Демидова

Мать ребёнка: Екатерина Павлова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1875

Сын: Иосиф Демидов

Мать ребёнка: Екатерина Павлова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1877

Сын: Косьма Демидов

Мать ребёнка: Екатерина Павлова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1880

Дочь: Анастасия Демидова

Мать ребёнка: Екатерина Павлова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1892
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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