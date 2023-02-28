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Зиновий Титов

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: Тит Федосов

Мать: Гликерия Косьмина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.10.1825

Жена: Ирина (Игнатова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.01.1831

Дочь: Татьяна Зиновьева

Мать ребёнка: Ирина (Игнатова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.06.1834

Жена: Надежда Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1837

Сын: Тимофей Зиновиев

Мать ребёнка: Надежда Косьмина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1839

Дочь: Параскева Зиновьева

Мать ребёнка: Надежда Косьмина

д.Станиги государственных имуществ Марышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Василий Зиновьев

Мать ребёнка: Надежда Косьмина

Рождение ребёнка
14.02.1845

Сын: Анисим Зиновьев

Мать ребёнка: Надежда Косьмина

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1846

Сын: Лаврентий Зиновьев

Мать ребёнка: Надежда Косьмина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1848

Сын: Демид Зиновьев

Мать ребёнка: Надежда Косьмина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1854

Дочь: Гусарова Епистимия Зиновьева

Мать ребёнка: Надежда Косьмина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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