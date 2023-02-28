Зиновий Титов
Место рождения
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: Тит Федосов
Мать: Гликерия Косьмина
Бракосочетание
23.10.1825
Жена: Ирина (Игнатова)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.01.1831
Дочь: Татьяна Зиновьева
Мать ребёнка: Ирина (Игнатова)
Бракосочетание
07.06.1834
Жена: Надежда Косьмина
Рождение ребёнка
22.01.1837
Сын: Тимофей Зиновиев
Мать ребёнка: Надежда Косьмина
Рождение ребёнка
23.10.1839
Дочь: Параскева Зиновьева
Мать ребёнка: Надежда Косьмина
д.Станиги государственных имуществ Марышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Василий Зиновьев
Мать ребёнка: Надежда Косьмина
Рождение ребёнка
14.02.1845
Сын: Анисим Зиновьев
Мать ребёнка: Надежда Косьмина
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1846
Сын: Лаврентий Зиновьев
Мать ребёнка: Надежда Косьмина
Рождение ребёнка
14.08.1848
Сын: Демид Зиновьев
Мать ребёнка: Надежда Косьмина
Рождение ребёнка
14.08.1854
Дочь: Гусарова Епистимия Зиновьева
Мать ребёнка: Надежда Косьмина
Смерть
Неизвестно