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Татьяна Зиновьева

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

09.01.1831

Дата смерти

27.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1831

Отец: Зиновий Титов

Мать: Ирина (Игнатова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.11.1853

Муж: Логгин Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.09.1858

Дочь: Фёкла Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1861

Дочь: Мария Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Авраам Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: Федора Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
27.04.1902
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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