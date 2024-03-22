Татьяна Зиновьева
Место рождения
Дата рождения09.01.1831
Дата смерти27.04.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1831
Отец: Зиновий Титов
Мать: Ирина (Игнатова)
Бракосочетание
13.11.1853
Муж: Логгин Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.09.1858
Дочь: Фёкла Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Григорьев
Рождение ребёнка
29.03.1861
Дочь: Мария Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Григорьев
Рождение ребёнка
1866
Сын: Авраам Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Григорьев
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: Федора Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Григорьев
Смерть
27.04.1902