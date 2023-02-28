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Логгин Григорьев

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.10.1832

Дата смерти

22.12.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1832

Отец: Григорий Сергеев

Мать: Ирина Павлова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.11.1853

Жена: Татьяна Зиновьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.09.1858

Дочь: Фёкла Логгинова

Мать ребёнка: Татьяна Зиновьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1858
бессрочно-отпускной рядовой Австрийского пехотного полка
Рождение ребёнка
29.03.1861

Дочь: Мария Логгинова

Мать ребёнка: Татьяна Зиновьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Авраам Логгинов

Мать ребёнка: Татьяна Зиновьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: Федора Логгинова

Мать ребёнка: Татьяна Зиновьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1873
бессрочно-отпускной унтер-офицер
Смерть
22.12.1881
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