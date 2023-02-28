Логгин Григорьев
Место рождения
Дата рождения15.10.1832
Дата смерти22.12.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1832
Отец: Григорий Сергеев
Мать: Ирина Павлова
Бракосочетание
13.11.1853
Жена: Татьяна Зиновьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.09.1858
Дочь: Фёкла Логгинова
Мать ребёнка: Татьяна Зиновьева
Военная служба
1858
бессрочно-отпускной рядовой Австрийского пехотного полка
Рождение ребёнка
29.03.1861
Дочь: Мария Логгинова
Мать ребёнка: Татьяна Зиновьева
Рождение ребёнка
1866
Сын: Авраам Логгинов
Мать ребёнка: Татьяна Зиновьева
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: Федора Логгинова
Мать ребёнка: Татьяна Зиновьева
Военная служба
1873
бессрочно-отпускной унтер-офицер
Смерть
22.12.1881