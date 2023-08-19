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Гусарова Епистимия Зиновьева

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.08.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1854

Отец: Зиновий Титов

Мать: Надежда Косьмина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1873

Муж: Гусаров Илья Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1873

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Гусаров Илья Ильин

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1875

Сын: Гусаров Яков Ильич

Отец ребёнка: Гусаров Илья Ильин

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1877

Дочь: Матрона Ильина

Отец ребёнка: Гусаров Илья Ильин

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
13.10.1879

Сын: Гусаров Ефимий Ильин

Отец ребёнка: Гусаров Илья Ильин

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
05.12.1881

Дочь: Ульяния Ильина

Отец ребёнка: Гусаров Илья Ильин

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
05.04.1884

Сын: Гусаров Константин Ильин

Отец ребёнка: Гусаров Илья Ильин

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1884

Сын: Гусаров Пётр Ильич

Отец ребёнка: Гусаров Илья Ильин

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1886

Дочь: Екатерина Ильина

Отец ребёнка: Гусаров Илья Ильин

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1891

Сын: Гусаров Иоанн Ильин

Отец ребёнка: Гусаров Илья Ильин

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1893

Дочь: Ксения Ильина

Отец ребёнка: Гусаров Илья Ильин

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1895

Дочь: Христина Ильина

Отец ребёнка: Гусаров Илья Ильин

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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