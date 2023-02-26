Гусаров Илья Ильин
Место рожденияд.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.07.1854
Дата смерти12.10.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1854
Отец: Илья Киприанов
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1873
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1873
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1875
Сын: Гусаров Яков Ильич
Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1877
Дочь: Матрона Ильина
Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
13.10.1879
Сын: Гусаров Ефимий Ильин
Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
05.12.1881
Дочь: Ульяния Ильина
Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
05.04.1884
Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1884
Сын: Гусаров Пётр Ильич
Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1886
Дочь: Екатерина Ильина
Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1891
Сын: Гусаров Иоанн Ильин
Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1893
Дочь: Ксения Ильина
Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1895
Дочь: Христина Ильина
Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.10.1902
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.