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Гусаров Илья Ильин

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Место рождения

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.07.1854

Дата смерти

12.10.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1854

Отец: Илья Киприанов

Мать: Гликерия (Лукия) Андреева

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1873

Жена: Гусарова Епистимия Зиновьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1873

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1875

Сын: Гусаров Яков Ильич

Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1877

Дочь: Матрона Ильина

Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
13.10.1879

Сын: Гусаров Ефимий Ильин

Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
05.12.1881

Дочь: Ульяния Ильина

Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
05.04.1884

Сын: Гусаров Константин Ильин

Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1884

Сын: Гусаров Пётр Ильич

Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1886

Дочь: Екатерина Ильина

Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1891

Сын: Гусаров Иоанн Ильин

Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1893

Дочь: Ксения Ильина

Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1895

Дочь: Христина Ильина

Мать ребёнка: Гусарова Епистимия Зиновьева

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.10.1902
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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